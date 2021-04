Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: In Schlangenlinien unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 50-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Dienstag gegen 00:50 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim mit seinem Alfa Romeo in Schlangenlinien unterwegs war. Dabei fiel er einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion auf. Die Polizisten leiteten ihn mit eingeschaltetem Blaulicht an der Anschlussstelle Rutesheim von der Autobahn. Dort folgte er jedoch nicht den Anhaltezeichen, sondern setze seine Fahrt zunächst in Richtung Weissach vor, bevor er an einer roten Ampel gestoppt werden konnte. Nachdem er sich bereits beim Aussteigen aus seinem Auto festhalten musste, bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht auf deutliche Alkoholisierung. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 50-Jährige zunehmend aggressiv. Er musste mit einer Handschließe gefesselt werden und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell