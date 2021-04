Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Mercedes gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag stahlen bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 16:40Uhr einen Mercedes in der Von-Plieningen-Straße in Steinheim an der Murr - Kleinbottwar. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 36.000 Euro. Der Wagen verließ das Wohngebiet mutmaßlich gefolgt von einem weiteren Mercedes, C63 T-Modell, schwarz, mit einem belgischem Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet insbesondere Zeugen, die Angaben zu dem belgischen Fahrzeug und dem Kennzeichen machen können, sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 zu melden.

