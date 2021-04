Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Auseinandersetzung in der Hirschbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17:25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Hirschbergstraße in Ludwigsburg-Eglosheim.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach wurden ein 44-Jähriger und ein 41-Jähriger in der Hirschbergstraße von einer Gruppe bestehend aus vier jungen Männern im geschätzten Alter von 15 bis 19 Jahren angehalten. Die beiden älteren Männer waren gerade mit dem Auto in der Hirschbergstraße unterwegs.

Als der 44-Jährige aus dem Wagen stieg und mit einem der jungen Männer das Gespräch suchte, sei er angegriffen worden. Die Tatverdächtigen sollen dabei auch ein Pfefferspray eingesetzt haben. Als der 41-Jährige dem anderen zu Hilfe kommen wollte, hätte man ihn ebenfalls mit dem Spray angegangen und am Boden getreten. Ein Zeuge trennte die Parteien, woraufhin die vier Angreifer zu Fuß flüchteten.

Im Rahmen der sofortigen polizeilichen Fahndung konnten Einsatzkräfte drei Tatverdächtige im Alter von 16 und jeweils 17 Jahren feststellen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem vierten Tatverdächtigen dauern noch an. Zeugen können sich unter 07141 18 5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell