Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Geschwindigkeitsmessung

Knittelsheim (ots)

Am Sonntag wurde im Zeitraum von 11-12 Uhr eine Lasermessung in der Hauptstraße in Knittelsheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt elf Autofahrer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 50 km/h gemessen.

