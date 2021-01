Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheitsfahrt

Germersheim (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Germersheim um 17.50 Uhr ein möglicher betrunkener Autofahrer in der August-Becker-Straße in Germersheim gemeldet. Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde durch die Beamten vor Ort angetroffen. Der vermutete Verdacht bestätigte sich, denn der 38-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,29 Promille. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ebenfalls gegen den 38-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell