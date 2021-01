Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Germersheim (ots)

Am Freitagmittag um 12.35 Uhr wurde Im Kehlhorst in Germershem ein 37-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle gab der 37-järhige Fahrzeugführer zunächst an, etwas Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille. Bei der weiteren Kontrolle des VW-Fahrers konnten zudem Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln erlangt werden. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 37-Jährige mit zur Dienststelle verbracht. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde auch der Führerschein des 37-jährigen VW-Fahrers präventiv sichergestellt.

