POL-PDLD: Ruhestörung endet mit Widerstand

Annweiler am Trifels (ots)

Einer Ruhestörung sollten Polizeibeamte der Polizei Landau am Samstagnacht um 22:00 Uhr im Ambertpark in Annweiler nachgehen. Bewohner hatten sich zuvor über Lärmbelästigung durch Jugendliche beschwert. Bereits während der Personenkontrolle wurden die Polizeibeamten verbal von einem 17 Jahre alten Südpfälzer angegangen. Um seinen Frust vollständig abzulassen fing er unvermittelt an, in Richtung der Polizisten einzuschlagen. Der junge Mann konnte gefesselt und seinen Eltern überstellt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

