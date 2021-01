Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Serie von PKW Aufbrüchen

Schweighofen (ots)

-Nachtragsmeldung zu PKW aufgebrochen v. 30.1.21, 7:24 Uhr-

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass es zu einer Serie von PKW Aufbrüchen, insbesondere entlang der Hauptstraße, in Schweighofen kam. Weiterhin wurden auch unverschlossene PKW angegangen, die an den Anwesen geparkt waren. Bekannt ist auch, dass sich die Täter in Höfen und unverschlossenen Garagen umgesehen haben. Bislang entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR, bis jetzt sind 13 Fälle bekannt. Tatzeit dürfte in der Nacht vom 29. auf den 30.1.21, zwischen 22.30 - 2.30 Uhr, gewesen sein. Zeugen oder Geschädigte können sich bei der Polizei in Bad Bergzabern unter der angegebenen Nummer melden.

