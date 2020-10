Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Ludwigsau (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:28 Uhr, bog ein 69j-ähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Pkw, Suzuki von einem Hofgut auf die Landstraße 3254 ein. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Ford Focus eines 21-jährigen Mannes aus Morschen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der hinter dem Focus fahrende BMW eines 23-jährigen Mannes durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt wurde. Der 69-Jährige verletzte sich ganz leicht am Bein. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

