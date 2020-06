Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit drei leichtverletzten Personen in Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Alkoholisierte Frau nahm anderem Autofahrer die Vorfahrt --

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. Juni), gegen 01:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Heerstraße / Rosenthalstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Kerpen befuhr mit seinem Pkw die Heerstraße in Fahrtrichtung Erftstadt als unmittelbar vor ihm eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw aus der Rosenthalstraße auf die Heerstraße einbog. Trotz Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem einbiegenden Pkw nicht verhindert werden. Als Folge verletzten sich die beiden Fahrzeugführer und eine 29-jährige Beifahrerin leicht. Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung versorgte die drei Personen vor Ort ambulant. Die Beamten stellten in der Atemluft der 31-Jährigen Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest konnte die Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr durchführen. Dieser Umstand führte bei der Frau zu einer Blutentnahme und zur behördlichen Sicherstellung ihres Führerscheins. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere 10.000,- Euro. (jd)

