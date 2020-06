Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

64-jähriger Radfahrer ohne Helm verletzte sich schwer --

Samstagnachmittag (20. Juni), gegen 13:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Dürener Straße / Franzstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 64-jähriger Mann aus Frechen fuhr mit seinem Fahrrad in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Frechen. Bei dem Sturz auf den Boden zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der 64-Jährige trug keinen Helm, was nach aktuellem Stand der Ermittlungen für die Schwere der erlittenen Verletzungen ein maßgeblicher Faktor war. Zurzeit befindet sich der Radfahrer in einem nahliegenden Krankenhaus in stationärer Behandlung. Es entstand geringer Sachschaden. (jd)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell