Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200110-3: Sexualdelikt in Verbrauchermarkt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 35-Jähriger belästigte eine Angestellte in schamverletzender Weise.

Am Donnerstag (09. Januar) befand sich der 35-Jährige um 16:20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Kerpen. Dort fasste er in den Regalreihen eine Angestellte an. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert. Den Beamten gegenüber räumte der Wohnungslose die Tat ein. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass er bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln wird der 35-Jährige im Laufe des heutigen Tages (Freitag, 10. Januar 2020) einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis dieser Vorführung steht aus. (bm)

