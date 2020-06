Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200619-2: Exhibitionist onanierte vor joggender Polizistin - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Beamtin (26) ertüchtigte sich in ihrer Freizeit und traf auf den 21-jährigen Mann, der sich auf ihrer Laufstrecke befand. Sie informierte ihre Kollegen, die den Mann vorläufig festnehmen konnten.

Die Polizistin joggte am Donnerstagmorgen (18. Juni) um 11:30 Uhr auf dem "Roten Weg", einem Fuß-/Radweg zwischen dem Lechenicher Weg und dem Bundessprachenamt. Dort begegnete sie einem jungen Mann, der deutlich sichtbar vor ihr onanierte. Sie gab sich als Polizistin zu erkennen, setzte zunächst ihren Lauf fort und informierte ihre Kollegen. Den von der Joggerin gut beschriebenen Mann trafen die Kollegen wenig später kurz vor der Bertha-von-Suttner-Straße an. Auf Vorhalt und Belehrung verweigerte er die Aussage. Die Beamten nahmen ihn mit in eine Polizeidienststelle, wo seine Personalien aufgenommen und er selbst vernommen wurde. In der Folge muss er sich wegen seiner Handlungen strafrechtlich verantworten. (bm)

