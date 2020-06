Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200619-3: Durch Zufall Einbruch bemerkt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (16) suchte bei Starkregen Unterschlupf an einer Eingangstür einer Schule, und bemerkte in diesem Moment, dass die Tür aufgebrochen worden war. Er informierte die Polizei, da er einen Einbruch vermutete.

Während einer Regenphase suchte der 16-Jährige am Donnerstagabend (18. Juni) um 20:50 Uhr Unterschlupf an einem Eingang der Schule, die sich in der Waldstraße befindet. Er bemerkte eine angelehnte Tür, zog an ihr und stellte fest, dass sie sich öffnen ließ. Zugleich bemerkte er Hebelspuren. Der 16-Jährige dachte sofort an einen Einbruch und wählte den Notruf 110 der Polizei. Die Beamten durchsuchten das Gebäudeinnere ohne Erfolg. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Ob aus dem Gebäudeinneren etwas entwendet worden ist, wird derzeit noch geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich in der Sache an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 zu wenden. (bm)

