Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - brennender Komposthaufen im Ortsteil Volmarstein

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden heute um 13:56 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Schulstraße alarmiert. Hier war in einem Garten ein Komposthaufen in Brand geraten. Das Feuer drohte nunmehr auf eine Hecke überzugreifen. Durch die ersten Kräfte wurde direkt ein Löschangriff durchgeführt und der Brand abgelöscht sowie die Hecke gekühlt. Der Haufen wurde anschließend noch mit einer Dunghacke auseinandergezogen und mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell