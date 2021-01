Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spuckattacke auf Polizeibeamte

Androhung des Tasers

Landau-Queichheim (ots)

Eine randalierende Person im Bereich der Queichheimer Ortsmitte brachte am gestrigen Freitagabend die Polizei Landau auf den Plan. Gemeldet wurde der 34 Jahre alte Landauer durch einen anderen Hausbewohner. Er soll sich aggressiv verhalten und sich derzeit nicht mehr beruhigen lassen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Randalierer geflüchtet. In Höhe der Queichheimer Hauptstraße konnte er jedoch rasch fest- und in Gewahrsam genommen werden. Da er zuvor versuchte, Polizeibeamte anzuspucken, wurde der Einsatz des Tasers angedroht. Während der Flucht beschädigte der Mann zudem fünf geparkte Fahrzeuge.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell