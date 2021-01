Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Lustadt (ots)

Ein PKW-Fahrer wollte am frühen Abend des 29.01.2021 von Lustadt aus auf die B272 in Fahrtrichtung B9 auffahren. Er befand sich gerade in der einspurigen Auffahrt zur B272, was einen BMW-Fahrer allerdings nicht daran hinderte in diesem Bereich zu überholen. Da einspurige Auffahrten jedoch nicht zum Überholen gemacht sind, kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs, weshalb der Überholte zusätzlich mit der Leitplanke auf der rechten Seite kollidierte. Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, konnte jedoch durch aufmerksame Zeugen wenig später ermittelt werden. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Deshalb wird der 25-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Germersheim wohl zukünftig auf die Vorzüge fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge verzichten müssen. Den genau diese Erlaubnis wurde ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig entzogen. Weiter werden Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den BMW-Fahrer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell