Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Dentallabor

Landau (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag, 29.01.2021, in ein Dentallabor in der Oberwiesenstraße in Landau ein. Der Täter brach ein Fenster auf und entwendete Labormaterial. Es entstand insgesamt Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

