Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW aufgebrochen

Schweighofen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 01.40 Uhr, durch bislang unbekannte Täter an einem in der Hauptstraße in Schweighofen abgestellten Opel Astra die hintere rechte Fahrzeugscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell