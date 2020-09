Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer- 8jähriges Kind leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (16.09.2020) ist es in Pinneberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen flüchtigen Fahrzeugführer in einem schwarzen VW Golf, neueres Modell mit Pinneberger Kennzeichen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 10:44 Uhr ein 8jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Thesdorfer Weg aus Richtung Richard-Köhn-Straße kommend. Beim Überqueren der Lichtzeichenanlage der Datumer Chaussee wurde der Junge von einem Personenkraftwagen der Marke VW angefahren und stürzte. Zur Fahrstrecke des VW Fahrers liegen keine Erkenntnisse vor. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass der Fahrzeugführer den Unfall bemerkt haben muss, da er Augenkontakt zu dem Jungen hatte.

Der 8jährige wurde vorsorglich in das Pinneberger Krankenhaus gebracht und dort von einer Erziehungsberechtigen in Obhut genommen.

Zur weiteren Fahrtrichtung des Flüchtigen liegen keine Informationen vor.

Die Polizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der flüchtige VW Fahrer wird von dem Verletzten als männlich und für sein Verständnis als "alt" mit Sonnenbrille beschrieben. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein rot/ braunes Basecap. Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04101- 202-0 zu richten.

