Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Fahrer beschädigt Seat Leon in Grillparzerstraße und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher eines Unfalls in der Grillparzerstraße am gestrigen Mittwoch erbitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unbekannte hatte mit seinem Wagen vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten Seat Leon beschädigt und an diesem einen Schaden von ca. 4.000 Euro angerichtet. Nichtdestotrotz war er anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Unfallschaden war dem 25 Jahre alten Besitzer des blauen Seats gestern nach der Arbeit gegen 21 Uhr aufgefallen, als er zurück zu seinem Wagen zurückkehrte. Wie er später bei der Polizei angab, hatte er den Seat gegen 12:30 Uhr noch unbeschädigt in der Grillparzerstraße, hinter der Kirche, abgestellt. In diesem Zeitraum hatte der Unbekannte seinen Wagen im Vorbeifahren touchiert und dabei den Schaden am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite angerichtet. Wann genau sich der Unfall ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell