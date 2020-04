POL-HB: Nr.: 0257 --Positive Bilanz der Polizeikontrollen am Wochenende

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 26.4.20

Am Samstag und Sonntag waren Einsatzkräfte der Polizei Bremen verstärkt im Stadtgebiet präsent, um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu kontrollieren. Die überwiegende Mehrheit der Menschen hielt sich an die Vorgaben.

Bei gutem Wetter ein Eis genießen, oder einfach in der Sonne sitzen: Viele Bremerinnen und Bremer zog es am Wochenende ins Freie. Am Osterdeich, am Werdersee oder im Bürgerpark war einiges los. Die Polizei zieht trotzdem eine positive Bilanz dieser beiden Tage: Die Mehrheit hielt sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Bei Verstößen zeigten sich die meisten Menschen einsichtig, wenn sie von Einsatzkräften angesprochen wurden.

Am Samstag fanden in der Innenstadt zwei Kundgebungen statt, eine in der Werderstraße mit etwa 20 Teilnehmern und eine weitere auf dem Marktplatz mit ungefähr 50 Teilnehmern. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich und die Teilnehmer hielten sich an die Abstandsregeln.

Insgesamt kam es an diesem Wochenende nur zu wenigen Verstößen gegen die Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vereinzelt wurden Abstandsregeln nicht eingehalten oder es waren Gruppen mit zu vielen Menschen unterwegs, die nicht zu ihrem Haushalt gehörten. In einigen Fällen wurden direkt vor Lokalen Getränke konsumiert, deshalb standen einige Menschen zu dicht zusammen. Eine größere private Feier lösten Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in der Neustadt auf, auch hier verhielten sich die Anwesenden kooperativ und einsichtig. Diese Verstöße wurden von der Polizei dokumentiert und werden entsprechend geahndet.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Obervieland. Hier hatte ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner das Haus verlassen, obwohl er sich in Quarantäne befand. Er verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften kooperativ und kehrte in die Einrichtung zurück. Die Einsatzkräfte hatten vorsorglich Schutzausrüstung angelegt.

Auch in der kommenden Zeit wird die Polizei Bremen die Einhaltung der Rechtsverordnung kontrollieren und ist lageangepasst mit Kräften in der Stadt präsent und appelliert erneut: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Rechtsverordnung, binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Halten Sie Abstand zueinander und bewegen Sie sich nur einzeln oder mit Menschen aus Ihrem Haushalt oder maximal einer weiteren Person im Freien. Getränke oder Speisen können ausschließlich mitgenommen werden. Wenn Sie zu Hause bleiben können, dann tun Sie das nach Möglichkeit. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

