Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0258--Senior zu Hause ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Sankt Magnuser Brink Zeit: 24.04.20, 21.30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Freitagabend in St. Magnus einen 83 Jahre alten Bremer in seinem Haus. Der Räuber erbeutete Schmuck und Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr klingelte es an der Tür des Bremers. Als er die Tür öffnete, drängte ihn ein Fremder zurück ins Haus. Er bedrohte den 83-Jährigen mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Wertsachen und Bargeld. Anschließend durchsuchte er Schubladen und Schränke. Mit einer Orient-Armbanduhr, Bargeld und einer Bankkarte flüchtete er danach aus dem Haus. Vorher drohte er dem 83 Jahre alten Mann mit dem Tod, falls er die Polizei ruft. Der Senior blieb unverletzt.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und einen Bart. Der Räuber war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhose und Lederhandschuhe.

Die Polizei fragt: Wer hat Freitagabend im Bereich Sankt Magnuser Brink verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell