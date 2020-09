Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 1 Gem. Coppenbrügge OT Marienau. Frotalzusammenstoß zweier Kfz. Eine Frau verstirbt, drei Männer werden schwer verletzt.

Bad Münder (ots)

Am Do., 10.09.20, gegen 17:30 Uhr, ereignet sich auf der B 1, kurz nach dem Ortsausgang Marienau, ein Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Golf u. einem DB Sprinter. Aus bisher ungeklärter Ursache gerät der in Richtung Hemmendorf fahrende VW, in einer leichten Linksbiegung, plötzlich auf den Gegenfahrstreifen. Hier stößt er mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Der VW ist besetzt mit einem Ehepaar aus Hemmendorf. Die 80-jährige Beifahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle. Ihr 81-jähriger Ehemann wird schwerst verletzt dem Sana-Klinikum zugeführt. In dem Sprinter werden Vater, 53 J. und Sohn 28 J. aus Hemmendorf, ebenfalls schwer verletzt. Sie werden der Helios-Klinik in Hildesheim zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftl. Totalschaden von geschätzt ca. 42.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Es gibt Hinweise auf einen akut aufgetretenen Krankheitsfall bei dem 81-jährigen Golf-Fahrer. Sein Führerschein wird beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen. Die B1 war für ca. vier Stunden, bis ca. 21:20 voll gesperrt.

Über 50 Kameraden der FFW Coppenbrügge u. Bisperode waren alarmiert bzw. im Einsatz; dazu ein Notarzt und drei RTW.

