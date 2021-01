Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Auto überschlägt sich auf glatter Straße.

Lippe (ots)

Mittwochabend überschlug sich ein Auto auf der Straße Bögerhof (Extertalstraße). Zwei Männer aus Rinteln wurden dabei verletzt. Gegen 21:35 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrzeugführer eines VW Golfs die Straße in Richtung Rinteln. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der Golf auf eisglatter Straße ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb völlig zerstört in einem Waldstück liegen. Der 32-Jährige verletzte sich dabei schwer. Sein 31-jähriger Beifahrer zog sich leichtere Verletzungen zu und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell