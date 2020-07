Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Polizei Hagen und des Märkischer Kreises.

Hemer (ots)

Ermittlungen nach Verdacht des versuchten Tötungsdelikts. Zeugen verständigten gestern, 12.07.2020, um 23.04 Uhr, die Polizei. Sie machten Angaben über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße "Am Iserbach". Vor Ort wurde ein 20-jähriger Hemeraner angetroffen. Er wies eine Stichverletzung unbekannter Herkunft im Unterleib auf. Der Schwerverletzte wurde durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. Es besteht Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch unklar. Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen aktuell nicht vor. Die Mordkommission Hagen hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02373 9099-0) entgegen.

