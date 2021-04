Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17:00 Uhr fuhr eine 38 Jahre alte Fahrerin eines PKW Fiat den Ossweiler Weg in Aldingen in Richtung Hohenheimer Straße. An der Einmündung Ludwigsburger Steige wollte sie nach links abbiegen. Da aus der Ludwigsburger Steige ein Fahrzeug entgegen kam, bremste sie ihren Fiat nochmals ab. Ein ihr nachfolgender 27 Jahre alter Fahrer eines PKW Volvo bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Fiat wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell