Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bagger blieb an Brücke hängen

Reutlingen (ots)

Ein Bagger ist am Dienstagvormittag an einer Brücke hängengeblieben und musste im Anschluss aufwändig geborgen werden. Ein 38-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Sondelfinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Da der Baggerarm zu weit nach oben ausgefahren war, blieb er damit an der Brücke der Siemensstraße, die über die Sondelfinger Straße führt, hängen. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Hinterachse des Baggers und er blieb zunächst stecken. Nachdem ein Vertreter des Tiefbauamts den Schaden an der Brücke begutachtet hatte, konnte der Bagger geborgen werden. Er musste hierzu mit einem Kran auf einen Tieflader gehievt werden. Während der Bergung war die Sondelfinger Straße nur einspurig befahrbar. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Bagger wird auf 7.500 Euro geschätzt. An der Brücke war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (ms)

