Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kleinlaster kippte um

In einem Straßengraben ist ein Kleinlaster am Montagvormittag umgekippt und hat für Verkehrsbehinderungen auf der B 312 gesorgt. Ein 20-Jähriger war kurz vor 9.30 Uhr mit einem Fiat Ducato auf der Bundesstraße vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung Lichtenstein unterwegs. Im Kurvenbereich nach der Ausfahrt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte mit seinem 3,5 Tonner auf die rechte Seite. Der Fahrer und sein Beifahrer waren hierbei ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Lkw kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B 312. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Motorradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. An der Kreuzung Stuttgarter Straße / Silberburgstraße missachtete ein 16-jähriger Lenker eines Leichtkraftrads den derzeitigen Ermittlungen zufolge das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß der Jugendliche mit dem auf der Silberburgstraße fahrenden Porsche Cayenne einer 54 Jahre alten Frau zusammen. Nach der Kollision stürzte der 16-Jährige zu Boden. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Am Montagnachmittag hat sich auf der B 464 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet. Kurz nach 17.30 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem Skoda Octavia hinter einem Sattelzug die Bundesstraße von Walddorfhäslach in Richtung Dettenhausen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Skoda auf einem geraden Streckenabschnitt stetig nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit der Seite eines entgegenkommenden VW Touareg. Dessen 58 Jahre alter Fahrer hatte die Situation bereits erkannt und war nach rechts in Richtung Grünstreifen ausgewichen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das linke Hinterrad des Touareg herausgerissen. Außerdem drehte sich der Wagen um die eigene Achse und kam im Grünstreifen zum Endstand. Dort blieb auch der Skoda stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären Beobachtung in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Pkw beläuft sich auf insgesamt rund 45.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 464 bis zirka 19.30 Uhr voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Deizisau (ES): Vorfahrt missachtet

Auf der Altbacher Hochbrücke ist es am Montagvormittag, kurz vor elf Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31 Jahre alter, von der B 10 kommender Lenker eines 3,5-Tonners missachtete an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt eines in Richtung Deizisau fahrenden VW Transporters, der von einem 49-Jährigen gelenkt wurde. Bei der folgenden Kollision erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen, weshalb er vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei an. Die Ampelanlage der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. (mr)

Wendlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 40-Jähriger am Dienstagmorgen auf der B 313 bei Wendlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 6.40 Uhr war der Mann mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Dabei geriet er kurz vor einem Logistikzentrum mit seinem Wagen in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand und streifte an diesen entlang. An einer Leitplankenunterbrechung fuhr er noch mehrere hundert Meter in einen dahinterliegenden Grünstreifen, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der 40-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (rn)

Gomaringen (TÜ): Nach Vorfahrtsmissachtung abgeschleppt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Tübinger-/ Nehrener Straße ereignet hat, musste eines der beteiligten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Gegen 14.45 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem VW auf der Tübinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Nehrener Straße abbiegen. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem von links kommenden und bevorrechtigten BMW eines 54 Jahre alten Mannes. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der VW wurde abgeschleppt. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Gegen Hauswand gekracht

Am Montagabend ist es in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 53-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit einem Citroen auf der Bergstraße in Richtung Waldenbucher Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand krachte. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug stürzte der Fahrer und verletzte sich hierbei. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb die hinzugerufenen Polizeibeamten den Führerschein des Mannes noch an Ort und Stelle beschlagnahmten. Der 53-Jährige wurde mit dem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dort musste er sich zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen. Am Citroen entstand voraussichtlich wirtschaftlicher Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden an der Hauswand wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. (amh)

