Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 04.02.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es am Vogelpark in Bobenheim-Roxheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die beiden 15-jährigen Geschädigten sind von einer Gruppe, bestehend aus 3 Jugendlichen, zunächst beleidigt worden. Anschließend nahm einer der jugendlichen Täter die Geschädigte in den Schwitzkasten, zog ihr an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht. Nachdem 2 Erwachsene, die den Vorfall beobachtet hatten, einschritten, entfernte sich die Gruppe unerkannt von der Örtlichkeit.

