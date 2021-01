Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Rommerskirchen

Neuss (ots)

Am 24.01.2021, gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Dormagenerin mit ihrem PKW die K26 von Evinghoven kommend in Richtung Deelen. Hinter einer scharfen Rechtskurve konnte sie auf Grund der winterglatten Fahrbahn nicht mehr lenken und rutschte geradeaus einen Erdhügel hinauf. Als der PKW diesen Hügel wieder herunter rutschte, kippte der PKW und drehte sich auf das Fahrzeugdach. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der PKW geborgen werden und im Anschluss von Angehörigen der jungen Frau vom Unfallort entfernt werden. Außer an dem PKW entstand kein weiterer Sachschaden.

Kl.

