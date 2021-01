Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad an Haltestelle gefunden - Wem gehört das Mountainbike? (FOTO anbei)

Neuss (ots)

Am Montag (18.01.) fanden aufmerksame Kontrolleure an der Haltestelle "Neuss Markt" in der Innenstadt ein herrenloses Fahrrad und übergaben es der Polizei. Es besteht der Verdacht, dass das Mountainbike aus einem Diebstahl stammen könnte.

Da der rechtmäßige Eigentümer bisher nicht ermittelt werden konnte, wendet sich die Kriminalpolizei nunmehr direkt an die Bevölkerung. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein neongrünes Mountainbike, mit schwarzer Federgabel, des Herstellers DECATHLON (Typ ROCKRIDER ST100) mit 26-Zoll-Reifen und Kettenschaltung. Es ist ein weißes Schloss um den Sattelhals gebunden. Ein Foto des Fahrrads ist der Meldung beigefügt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

