Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebin bestiehlt Seniorin - Goldene Armbanduhr weg

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (21.01.), gegen 17 Uhr, sprach eine bislang unbekannte Frau eine Meerbuscher Seniorin auf der Straße "Im Bachgrund" an. Offenbar als Vorwand erkundigte sie sich nach einer Arbeitsstelle. Die ablehnende, aber freundliche Erwiderung der älteren Dame quittierte die Frau mit einer Umarmung. Diese wies die Seniorin zwar zurück, doch da fehlte bereits die getragene goldene Armbanduhr am Handgelenk.

Die Diebin lief zu einem wartenden schwarzen Kleinwagen mit ausländischem Nummernschild, an dessen Steuer vermutlich ein Mann saß, der dann in Richtung Düsseldorfer Straße davon fuhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Diebesgut aber vor allem nach der beschriebenen Tatverdächtigen. Sie soll etwa 28 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß und von dicklicher Statur sein. Sie hatte ihre schwarzen Haare zu einem Dutt hochgebunden, trug eine grüne Jacke und sprach in gebrochenem Deutsch.

Die vorliegenden Informationen stammen vom Diebstahlsopfer sowie einigen Passanten, die auf das wegfahrende Auto aufmerksam wurden. Das zuständige Kriminalkommissariat 23 bittet mögliche weitere Zeugen, die sich an das Auto oder die beschriebene Frau erinnern, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Trickdiebe habe es häufig auf Senioren abgesehen und nutzen deren Hilfsbereitschaft aus. Wenn Unbekannte Ihnen plötzlich zu nahe kommen und Sie besonders herzlich begrüßen wollen, dürfen Sie misstrauisch sein - auch unabhängig von Corona. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

