Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mobile Toilette angezündet - Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Horrem (ots)

Am Mittwochabend (20.01.) wurde die Polizei, gegen 18:30 Uhr, zu einem Einsatz an der Knechtstedener Straße gerufen. Ein Zeuge bemerkte ein Feuer in einer mobilen Toilette und betätigte sofort den Notruf. Später gab er an, dass sich zuvor vier junge Männer nahe des Brandortes aufhielten. Der Zeuge berichtete, dass als das Martinshorn der Einsatzkräfte in Hörweite war, die Unbekannten sich in Richtung Bahnhof entfernten.

Er beschrieb die Vier wie folgt: gebräunter Teint, zwischen 18 und 20 Jahre alt und alle waren in Joggingkleidung unterwegs.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Innenraum der Toilette löschen. Aufgrund der Beschädigungen ist die mobile Örtlichkeit nicht mehr nutzbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die vier jungen Männer mit der Tat in Verbindung stehen. Hinweise, insbesondere auf die Identität der Unbekannten, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell