Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Bike aus Kleingartenanlage gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochvormittag (20.1.), in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, entwendete ein bis dato unbekannter Täter ein E-Bike in der Kleingartenanlage am Torfstecherweg in Grevenbroich. Es handelt sich bei der Beute um ein Damenfahrrad vom Typ "Sagrera E-Bike" in der Farbe braun.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Möglicherweise können sich Besucher der Kleingartenanlage an verdächtige Personen erinnern, die sich zum Tatzeitpunkt im Bereich der Schrebergärten aufhielten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

