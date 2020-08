Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen Taxifahrer - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag, 2. August 2020, kam es in Schalke zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 35 Jahre alten Taxifahrers. Nachdem er um 23.15 Uhr drei ihm unbekannte Männer an der Autobahnraststätte Resser Mark an der Autobahn 2 abholte und zur Grillostraße brachte, kam es zunächst zu Zahlungsstreitigkeiten. Dann schlugen die Männer auf den Bottroper ein und verletzten ihn leicht. Danach entfernte sich das Trio in unbekannte Richtung. Zwei der Männer sind etwa 25 Jahre alt und schlank. Sie trugen zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und hatten kurze braune Haare. Der Dritte ist etwa 45 Jahre alt, kräftig und hat eine Glatze. Alle drei sprachen osteuropäisch, vermutlich polnisch. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Männern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.

