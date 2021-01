Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit am Vormittag - Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am Dienstag (19.01.) stellte eine Anwohnerin der Antoniusstraße bei ihrer Heimkehr gegen kurz nach 15 Uhr fest, dass sich während ihrer Abwesenheit offenbar ungebetener Besuch Zutritt zu ihren Räumlichkeiten verschafft hatte. Die Tür, die das Einbruchsopfer beim Verlassen der Wohnung gegen 13:45 Uhr verschlossen hatte, stand nun offen und wies deutliche Spuren von Gewalteinwirkung auf. Schränke waren durchwühlt und ihr Inhalt auf dem Boden verteilt. Die Täter hatten es neben zwei Laptops auch auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Ihnen gelang unerkannt die Flucht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Das zuständige Zentralkommissariat 14 fragt nun: "Wer hat in dem kurzen Zeitraum, zwischen 13:45 und 15 Uhr, verdächtige Personen in oder an dem Mehrfamilienhaus an der Antoniusstraße beobachtet." Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet Beratungen rund um das Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen" an.

Die technischen Berater der Kripo stehen aktuell immer mittwochs, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr, unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25512 zum Thema "Einbruchsschutz" mit hilfreichen Tipps und für Fragen zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren am Telefon, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten. Als Ansprechpartner stehen Kriminaloberkommissar Uwe Wagensonner (Telefon: 02131 300-25512) und Rainer Ippers (Telefon: 02131 300-25518) zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

