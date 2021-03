POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Schwerer Arbeitsunfall; Brand; Mit Schreckschusswaffe hantiert

Polizeipräsidium Reutlingen

Dettingen/Teck (ES): Bei Rotlicht in Bundesstraße eingefahren

Den ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B465 zugezogen. Der 46-Jährige befuhr mit seinem Toyota Corolla gegen 6.20 Uhr die Kirchheimer Straße und wollte an der Einmündung auf Höhe eines Einkaufsmarktes nach rechts in die Bundesstraße einbiegen. Nachdem sich die Schranken am dortigen Bahnübergang geöffnet hatten, fuhr er in die B465 ein, ohne die für ihn Rot zeigende Ampel zu beachten. Ein auf der Bundesstraße aus Richtung Kirchheim kommender 28-jähriger Lkw-Fahrer leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit der Fahrerseite des Toyota nicht mehr verhindern. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Mitarbeiter des Abschleppunternehmens streuten vor Ort auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs musste die B465 in Fahrtrichtung Lenningen kurzzeitig gesperrt werden. (sm)

Nürtingen (ES): Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Montagmittag gekommen. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 17-Jähriger auf einem Mountainbike den für Radfahrer freigegebenen Fußweg entlang der Oberboihinger Straße stadtauswärts in Richtung Oberboihingen. An der Kreuzung der Hochwiesenstraße wollte der Jugendliche diese auf der dortigen Fußgängerfurt überqueren und missachteten dabei den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Daraufhin wurde der Radfahrer auf der linken Seite von der Mercedes C-Klasse einer 50 Jahre alten Frau erfasst, die bei Grün angefahren war. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige auf den Pkw aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geworfen. Er erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 7.000 Euro. (mr)

Neckartailfingen (ES): Bei Ladearbeiten lebensgefährlich verletzt

Bei Ladearbeiten ist ein 54-jähriger Arbeiter am Montagmorgen in der Mörikestraße von einem umkippenden Fertighausteil erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen 8.25 Uhr mit zwei Kollegen damit beschäftigt, knapp eine Tonne schwere Fertighausteile von einem Lkw abzuladen. Beim Lösen der Sicherheitsgurte kippte eines der Elemente, fiel vom Lkw und erfasste den Mann. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Zu den Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zum Hergang des Unglücks wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Rettungsdienst und Notarzt, einem Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes, war auch die Feuerwehr zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mit fünf Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Baum in Brand geraten

Ein Gasbrenner zur Unkrautbekämpfung dürfte am Montagmittag in der Blumenstraße den Brand eines Thuja-Baums verursacht haben. Gegen 12.30 Uhr hatte ein 72-Jähriger mit dem Gerät hantiert und kam dabei dem Baum offenbar zu nahe. Die alarmierte Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein angrenzendes Vordach ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung Riedstraße / Meßstetter Straße gewesen sein. Ein 80-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Riedstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Meßstetter Straße einbiegen, wobei er einen entgegenkommenden Honda Jazz übersah. Dessen 21-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision kam. Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb, wurden der 21-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 12.000 Euro geschätzt. (amh)

Winterlingen (ZAK): Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren. Ihnen wird zur Last gelegt, am Sonntagabend durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe einen Polizeieinsatz ausgelöst zu haben. Gegen 18.40 Uhr war der Polizei über Notruf gemeldet worden, dass aus dem Beifahrerfenster eines auf der B 463 von Sigmaringen nach Albstadt fahrenden Ford geschossen werde. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten das Fahrzeug, der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie der 28-jährige Beifahrer in Winterlingen angetroffen werden. In dem Wagen fanden und beschlagnahmten die Beamten in der Folge eine Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition. Die Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der 28-Jährige wird zudem wegen Beleidigung zur Anzeige gebracht, da er während des Einsatzes eine Polizeibeamtin beschimpfte. (mr)

