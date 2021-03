Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche und Sachbeschädigungen in Gartenanlage; Verkehrsunfälle; Tätliche Auseinandersetzung; Waschmaschinenbrand; Exhibitionist aufgetreten; Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Hohbuch (RT): Einbrüche und Sachbeschädigungen in Gartenanlage (Zeugenaufruf)

Wegen mehrerer Sachbeschädigungen und Einbrüche in Gartengrundstücke in der Mühlwinglestraße ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, zehn Uhr, wüteten Unbekannte in gleich mehreren Gartenanlagen. Hierbei wurden an einem abgestellten Wohnwagen die Scheiben eingeschlagen und aus dem Inneren ein Fernseher, ein Akkuschrauber und eine Stichsäge der Marke Bosch entwendet. Des Weiteren wurde das Fenster einer Gartenhütte eingeschlagen und das darin befindliche Inventar zerstört. Der Vandalismus erstreckte sich unter anderem weiter auf ein umgeworfenes Gewächshaus, ein zerstörtes Zugangstor und beschädigte Außenanlagen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 zu melden. (amh)

Neuffen (ES): Gestürzt und schwer verletzt

Auf der Neuffener Steige hat sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ereignet. Der 36 Jahre alte Biker war kurz vor 14 Uhr in Richtung Hülben unterwegs, als er im Auslauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Das Motorrad kollidierte daraufhin noch mit den Leitplanken. Mit dem Rettungswagen wurde der 36-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde von Angehörigen versorgt. (mr)

Denkendorf (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es am Sonntagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Heydstraße gekommen sein. Kurz nach 19 Uhr waren zwei 22 und 46 Jahre alte Bewohner zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Nachdem ein 34-Jähriger einem der Kontrahenten zu Hilfe kommen wollte, soll das Trio gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Dabei war offenbar auch ein Holzbesen zum Einsatz gekommen. Der 46-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gestürzter Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L1208 ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 35-Jährige war gegen 13.15 Uhr mit seiner Harley-Davidson aus Richtung Seebruckenmühle kommend in Fahrtrichtung Steinenbronn unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanken prallte. In der Folge wurde sein Motorrad abgewiesen und rutschte gegen einen, wenige Augenblicke später, entgegenkommenden VW-Up eines 38-Jährigen. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von zirka 6.000 Euro. (amh)

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall

Einen Verkehrsunfall auf der K6935 am Sonntagabend haben die Unfallbeteiligten nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt überstanden. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Mercedes die Kreisstraße von Nehren kommend in Fahrtrichtung Mössingen / Öschingen, als sie ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine nachfolgende 19-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf den Mercedes auf. Der nicht mehr fahrbereite Polo musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, der an beiden Autos entstanden war, wird auf circa. 5.000 Euro geschätzt. (sm)

Tübingen (TÜ): Waschmaschine in Brand geraten

Aufgrund einer in Brand geratenen Waschmaschine ist es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Philipp-von-Heck-Straße zum Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Kurz nach 20 Uhr hatte das in einer Wohnung befindliche Gerät aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Eine 33-Jährige und ein 34 Jahre alter Bewohner bemerkten die Flammen und begannen, sie mit Hilfe eines Wassereimers zu löschen. Bis zum Eintreffen der ebenfalls sofort verständigten Feuerwehr waren keine Flammen mehr sichtbar. Die Feuerwehrleute lüfteten im Anschluss das Gebäude. Die übrigen Bewohner hatten zwischenzeitlich das Mehrfamilienhaus verlassen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Bis auf die Waschmaschine dürfte kein weiterer Sachschaden entstanden sein. (rn)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Wohl ein und derselbe Exhibitionist ist am Sonntag in der Tübinger Nordstadt gleich zweimal aufgetreten. Gegen 15 Uhr war eine 25-Jährige zu Fuß auf dem Heuberger-Tor-Weg unterwegs, als ein entgegenkommender Unbekannter seine Hose herunterzog und an seinem Geschlechtsteil onanierte. Um 19.30 Uhr wurde der Polizei ein erneuter Fall im Wohngebiet Sand mitgeteilt. Auf dem dortigen Trimm-Dich-Pfad hielt sich ein Mann auf, der sich vor einer 31 Jahre alten Frau selbst befriedigte. Der Täter, der trotz eingeleiteter Fahndungen nicht mehr angetroffen werden konnte, wird als zirka 30 Jahre alt, ungefähr 170 bis 185 cm groß und schlank beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart, eine Schildmütze sowie dunkle Oberbekleidung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten. (mr)

Gomaringen (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht (Zeugenaufruf)

Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen nach einem unbekannten Pkw und dessen Lenker. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 16 Jahre alte Radfahrerin gegen 18.20 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Beiweg Schmalzäcker in Richtung L 384 unterwegs und wurde dabei von einem Pkw mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit überholt. Dadurch kam die Jugendliche im Kurvenbereich nach rechts ab, stürzte in einen Graben und verletzte sich. Sie musste nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der unbekannte Autofahrer, mit dessen Wagen es zu keiner Kollision gekommen war, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Eine Beschreibung des Fahrzeugs liegt nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen zur Unfallzeit im Bereich des entlang der Bahnlinie verlaufenden Beiweg Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Burladingen (ZAK): Bikerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag hat eine 48-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Gegen 17.30 Uhr bog ein 47 Jahre alter Mazda-Lenker vom Parkplatz der Salmendinger Kapelle auf die K 7161 ein. Währenddessen näherte sich von rechts die Bikerin auf ihrer Honda und kollidierte im Bereich der Parkplatzausfahrt mit dem Heck des Pkw. Die Motorradfahrerin stürzte daraufhin zu Boden. Sie musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 8.000 Euro. (mr)

Burladingen (ZAK): Seniorin angefahren und schwer verletzt

Eine Seniorin ist am Sonntagnachmittag in Gauselfingen von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Dacia Logan-Lenkerin befuhr gegen 16.40 Uhr die Haslebergstraße ortseinwärts und bog zunächst nach rechts in eine Hofeinfahrt ab. Von dort aus wollte sie rückwärts über die Fahrbahn hinweg auf ein gegenüberliegendes Grundstück fahren und erfasste mit ihrem Wagen eine auf dem dortigen Bürgersteig an einem Rollator gehende 88-Jährige. Die Seniorin kam hierbei zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. (mr)

Albstadt (ZAK): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehrere Fahrzeuge sind am frühen Sonntagmorgen, kurz nach sechs Uhr, in der Tailfinger Heubergstraße beschädigt worden. Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter traten mit den Füßen beziehungsweise schlugen mit einem Kantholz auf die Spiegel und die Karosserie von vier geparkten Autos ein. Hierbei war ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstanden. Zeugen beobachteten zwei Männer, die noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt in Richtung Schreinerstraße flüchten konnten. Die Unbekannten sind etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 175 bis 185 cm groß. Einer hatte eine blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover an, sein Begleiter war komplett schwarz angezogen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/955-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell