Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Einbruch in Häckselplatz

In der Zeit von Freitag 17.00 Uhr bis Samstag 07.30 Uhr sind bislang Unbekannte in den Betzinger Häckselplatz eingebrochen. Die Täter beschädigten zunächst den Zaun, um so auf das Gelände zu gelangen. Auf dem Gelände entfernten die Täter zwei Bewegungsmelder und brachen dann den sich dort befindlichen Bürocontainer auf. Aus diesem entwendeten sie einen ca. 170 kg schweren Tresor mit den Tageseinnahmen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren am Tatort.

Wendlingen (ES): Pedelec-Fahrer verunglückt

Am Samstag kurz vor 17.45 Uhr ist es in der Kapellenstraße zum Sturz eines Pedelec-Fahrers gekommen. Der 29 -Jährige fuhr die leicht abschüssige Fahrbahn in Richtung Ortsmitte und streifte hierbei mit dem Lenker eine Baustellenabsicherung, wodurch sich der Lenker des Pedelec verdrehte. In der Folge stürzte der Mann und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall

Am Samstag gegen 10.30 Uhr ist es in der Jesinger Straße auf Höhe des Stadions zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 38 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes -Benz A-Klasse fuhr stadteinwärts und bremste stark ab, weil ein kleineres Tier die Fahrbahn überquerte. Der nachfolgende 35 - jährige Fahrer eines Lkw MAN Kipper bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierbei zog sich der 38 -Jährige leichte Verletzungen zu. Seine im Mercedes mitfahrende schwangere 31 -jährige Ehefrau und das 1 -jährige Kind wurden zu einer vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Unterensingen (ES): Brand nach technischem Defekt

Am Samstag um 14.20 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in der Kelterstraße ausgerückt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet das Bedienelement des elektrischen Rolltors einer Firma in Brand, worauf sich das Feuer teilweise auf die Fassade und die Dämmung des Gebäudes ausweitete. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Neben drei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Nürtingen waren die Feuerwehren aus Unterensingen, Oberboihingen, Köngen, Nürtingen und Filderstadt mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.

Rottenburg a.N. (TÜ): Betrunken mit Pedelec gestürzt

Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Schadenweilerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 60 -Jähriger fuhr aus bislang unbekannten Gründen gegen 17.00 Uhr mit seinem Pedelec durch mehrere Gärten oberhalb der Schadenweilerstraße. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte einen etwa drei Meter hohen Abhang hinunter. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er musste von der Feuerwehr Rottenburg, welche mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, geborgen und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte beim ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über drei Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht.

Balingen-Frommern (ZAK): Einbruch in Festhalle

Am Samstagabend ist es zu einem Einbruch in die Festhalle des Schulverbundes Frommern in der Beethovenstraße gekommen. Gegen 21.15 Uhr vernahm ein Zeuge, welcher sich in einer angrenzenden Wohnung aufhielt, verdächtige Geräusche aus der Festhalle und verständigte die Polizei. Als der Zeuge das Licht einschaltete, sah er wie Personen flüchteten. Bei der Überprüfung konnten im Inneren mehrere aufgebrochene Türen festgestellt werden. Über ein eventuelles Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Äußerlich konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden.

Balingen (ZAK): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in der Dürerstraße sind am Sonntagmorgen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 02.45 Uhr ist es aus bislang unbekannter Ursache auf einer Arbeitsfläche zu einem kleineren Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 34 -jährige Wohnungsinhaber wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

