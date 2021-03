Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Beim Abbiegen gestreift, Seniorin angefahren und schwer verletzt, Unfall mit vier Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Nicht weit genug rechts gefahren? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Betzenriedstraße / Albstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Ein 55-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Gelenkbus auf der rechten Spur der Betzenriedstraße unterwegs. An der Einmündung zur Albstraße wollte er nach links in die Albstraße in Richtung Pfullingen einbiegen, musste an der roten Ampel jedoch zunächst warten. Als die Ampel auf Grün schaltete, kam es beim Linksabbiegen zu einer seitlich streifenden Kollision mit einer auf dem linken Fahrstreifen abbiegenden Mercedes B-Klasse eines 76-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (cw)

Mössingen (TÜ): Seniorin auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine Seniorin am Freitagvormittag erlitten, als sie von einer Pkw-Lenkerin beim Ausparken angefahren wurde. Eine 86-Jährige hatte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Bahnhofstraße auf Höhe des Nebeneingangs ihren Opel Corsa abgestellt. Beim Rückwärtsausparken erfasste sie kurz vor 10.30 Uhr mit ihrem Wagen eine gleichaltrige Frau, die zu Fuß in Richtung Eingang unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte die Fußgängerin zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden zwei jüngere Frauen gebeten, sich zu melden, die sich am Eingang des Einkaufszentrums unterhielten. (ms)

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B 27

13.000 Euro Sachschaden sind bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen am Freitagmittag auf der B 27 entstanden. Ein 31-jähriger Seat-Lenker bemerkte gegen 12.45 Uhr zu spät, dass der Verkehr auf der Strecke zwischen Hechingen und Bad Sebastiansweiler ins Stocken geraten war. Nach einer langgezogenen Rechtskurve prallte er auf den Mercedes-Benz Vito eines 60 Jahre alten Mannes. Dieser kollidierte noch mit dem Mini einer 34-Jährigen, der den Skoda eines 19-Jährigen touchierte. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Seat und der Vito waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. (ms)

