Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Exhibitionist; Einbruch in Wohnung

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Heftig aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 28 bei Zainingen ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit seinem VW T4 auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe von Zainingen erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger mit seinem Audi A6 seine Geschwindigkeit verringerte um nach rechts in einen Beiweg einzubiegen. Ungebremst krachte der VW ins Heck des Audi, der durch die Aufprallwucht um 90 Grad gedreht wurde. Beide Fahrer wurden nach notärztlicher Untersuchung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und Trümmerteilen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Metzingen (RT): Bei Unfall umgekippt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Neugreuth mit seinem Wagen umgekippt. Der 54-Jährige war den aktuellen Ermittlungen zufolge kurz nach 20.30 Uhr mit einem Skoda auf der Florianstraße in Richtung Metzingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bürgersteig und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Mazda. Dieser wurde durch den Aufprall mehrere Meter verschoben. Der Skoda wurde seinerseits nach rechts abgewiesen, schleuderte über mehrere Treppenstufen und kippte nach der Kollision mit einer Steinbegrenzung auf einem angrenzenden Hof auf die Seite. Beim nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt gebliebenen Unfallverursacher stellten die Polizeibeamten Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest. Ein vorläufiger Test ergab in der Folge einen Wert von annähernd einem Promille. Der 54-Jährige musste daher neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 35.500 Euro. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen

An einem geparkten Ford Escort hat sich am späten Mittwochabend ein Unbekannter zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.25 Uhr schlug der Täter an dem auf einem Parkplatz in der Traifelbergstraße abgestellten Wagen die Scheibe der Fahrertür ein und durchwühlte den Innenraum. Dort fand er jedoch nichts von Wert, weshalb er sich ohne Beute aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit hohem Sachschaden

Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Filderstraße entstanden. Gegen sieben Uhr hatte ein 61 Jahre alter Opel Zavira Fahrer beim Rückwärtsausparken aus einer Garage auf die Filderstraße einen dort fahrenden VW ID.3 übersehen. Dessen 31-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde der VW noch gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse geschoben. Verletzt wurde niemand. Während der Mercedes und der VW fahrbereit blieben, musste der Opel abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. (amh)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vor Fußgängerin entblößt (Zeugenaufruf)

Nach einem Exhibitionisten fahndet derzeit das Polizeirevier Filderstadt. Am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, war eine 21-Jährige an der Haltestelle Oberaichen aus der S-Bahn ausgestiegen und bemerkte, dass ihr ein Unbekannter folgte. Als der Mann aufgeschlossen hatte und neben der jungen Frau ging, befriedigte er sich an seinem entblößten Geschlechtsteil. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung davon. Der Täter ist zirka 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und von normaler Figur. Er war schwarz gekleidet und trug eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 entgegengenommen. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Georgstraße sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und fünf Uhr verschafften sich die Einbrecher Zutritt zur Wohnung, indem sie mehrere Türen gewaltsam aufbrachen. Den ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (amh)

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B 27 am Mittwochnachmittag entstanden. Ein 25-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er, dass der vorausfahrende Verkehr auf Höhe der Einfahrt Bodelshausen abbremsen musste. Der Wagen des Mannes prallte gegen den Chevrolet einer 20 Jahre alten Frau, der gegen den VW Passat eine 22-Jährigen geschoben wurde, der noch mit dem Seat Ibiza einer 21-Jährigen zusammenstieß. Zwei Frauen klagten im Anschluss über leichte Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst an der Unfallstelle. Der Golf und der Chevrolet waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 415 erlitten. Der 64-Jährige befuhr mit einem Audi gegen 16.15 Uhr die Landstraße von Geislingen herkommend in Richtung Rosenfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts ins dortige Bankett. Beim Gegenlenken kam der Wagen nach links von der Straße ab und fuhr eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern zum Stehen. Eine entgegenkommende, 48 Jahre alte VW Golf-Lenkerin konnte mit einer Vollbremsung eine Kollision mit dem querenden Audi verhindern. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. An seinem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 22.000 Euro entstanden. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. (ms)

