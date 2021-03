Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großbrand in Reutlingen-Mittelstadt

Reutlingen (ots)

Der Brand einer Lagerhalle eines Unternehmens in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt hält seit Mittwochnachmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte in Atem. Gegen 15 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Rettungsdienst und Polizei ein, die unter anderem eine dutzende Meter hohe Rauchsäule meldeten. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen stand die Halle eines Reifenhandels bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der mit einem Großaufgebot anwesenden Feuerwehr dauern aktuell noch an. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Sowohl die Brandursache als auch die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht von dem Brand keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung aus. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten und das Gebiet weiträumig zu umfahren. Am Brandort ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (mr)

