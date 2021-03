Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw aufgebrochen; Rauch aus Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstagmittag auf der Gutenbergstraße gekommen. Eine 22-jährige Opel Corsa Fahrerin hielt gegen 11.45 Uhr an der Einmündung Eberhardstraße wegen einer roten Ampel an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein weiterer Opel Corsa, welcher von einer 48-Jährigen gefahren wurde, auf den wartenden Wagen auf. Hierbei wurde die 22-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (amh)

Hohenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Pkw-Lenker musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 46-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit einem Ford auf der K 6734 von Gomadingen herkommend in Richtung Bernloch unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte im Anschluss gegen einen Baumstumpf, drehte sich und blieb auf dem Dach liegen. Verkehrsteilnehmer entdeckten das verunglückte Auto und kümmerten sich um den Fahrer. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Nürtingen (ES): Pkw aufgebrochen

Bargeld hat ein Unbekannter am späten Dienstagabend aus einem geparkten Pkw entwendet. Der Täter schlug in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23 Uhr die Seitenscheibe eines VW Tiguan ein, der auf einem Parkplatz in der Steinengrabenstraße abgestellt war, durchsuchte den Wagen und nahm das Geld an sich. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): Rauch aus Mehrfamilienhaus

Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Mittwoch in der Grüngrabenstraße in Ebingen für Aufregung gesorgt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 0.45 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass angebranntes Essen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss den Rauch ausgelöst hatte. Zu einem Feuer oder Sachschaden war es nicht gekommen. Der Bewohner wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Mit geparktem Pkw kollidiert

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Höfstraße in Heiligenzimmern ereignet hat. Eine 57-Jährige war gegen 6.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Straße in Richtung Kugelwasen unterwegs. Offenbar aufgrund der eingeschränkten Sicht durch die vereiste oder beschlagene Windschutzscheibe krachte sie dabei in einen am Straßenrand parkenden Golf. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Ihr Wagen musste im Anschluss abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell