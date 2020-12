POL-PDLU: Speyer - Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht 05.12.2020, 09:00 Uhr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am gestrigen Samstagmittag übersah ein 25-jähriger Speyerer mit seinem PKW ein anderes, ebenfalls im Verkehrskreisel in der Franz-Kirrmeier-Straße fahrendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich für die Polizisten der Verdacht, dass der Speyerer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich schließlich im Rahmen eines Vortests - er zeigte positiv auf Kokain an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Unfallschaden wird insgesamt auf ca. 3500 Euro geschätzt.

