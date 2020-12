Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ehrlicher Finder 05.12.2020, 09:20 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Ein verfrühtes Geschenk zum Nikolaustag bekam gestern ein 29-jähriger Speyerer. Dieser verlor offenbar in der Landauer Straße seinen mit mehreren tausend Euro prall gefüllten Geldbeutel, welchen wiederum ein 53-jähriger Speyerer auffand. Der ehrliche Finder gab das Portemonnaie in einer dortigen Bäckereifiliale ab, von wo aus die Polizei über den wertvollen Fund unterrichtet wurde. Diese konnte den Verlierer ausfindig machen, welcher schließlich sein Hab und Gut glücklich in Empfang nahm.

