Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am frühen Samstagabend kommt es in der Speyerer Straße in Frankenthal im Bereich der Fußgängerzone zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Frankenthaler und einem 19-Jährigen aus Neustadt an der Weinstraße. Beide Beteiligten verletzten sich hierbei leicht. Nach dem Eintreffen der eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Frankenthal verhält sich der 31-Jährige weiterhin aggressiv. Es kommt zu Beleidigungen gegen die Polizeibeamten. Der Mann aus Frankenthal folgt den Anweisungen der Polizeibeamten nicht. Er wird daher mit dem Ziel der Ingewahrsamnahme von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der Fesselung und dem Verbringen in den Streifenwagen leistet der Mann Widerstand. Zudem beißt er einem der eingesetzten Polizeibeamten in den Oberschenkel. Der Polizeibeamte wird durch den Biss leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Der 31-Jährige wird bei der Polizeiinspektion Frankenthal in Gewahrsam genommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

