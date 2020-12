Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Worms/Bobenheim-RoxheimWorms/Bobenheim-Roxheim (ots)

Eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin bemerkt am Freitagabend an der Jet Tankstelle in der Mainzer Straße in Worms eine schwarze Mercedes-Benz A-Klasse, welche schlangenlinienfahrend in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Hieraufhin meldet sie dies der Polizei. Das auffällig fahrende Fahrzeug überholt im Verlauf seiner weiteren Fahrt innerorts mehrere Pkw und Lkw, weshalb die Zeugin zunächst den Sichtkontakt verliert. Auf der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal kann durch die Zeugin wieder Sichtkontakt hergestellt werden. Auf der Fahrt in Richtung Frankenthal fährt das Fahrzeug weiterhin Schlangenlinien und gerät fast in den Gegenverkehr. Die verständigten Beamten der PI Frankenthal können den Halter des Fahrzeugs an seiner Wohnanschrift in Bobenheim-Roxheim antreffen. Den Schlüssel des Fahrzeugs führt er mit sich. Bei dem 36-jährigen Mann kann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,47 Promille. Ihm wird infolgedessen eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell