POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel aus Fahrzeug entwendet (43/0312)

SpeyerSpeyer (ots)

03.12.2020, 14:30 - 16:30 Uhr

Zum Diebstahl eines Geldbeutels aus einem in der Mühlturmstraße abgestellten Pkw kam es am Donnerstag zwischen 14:30 - 16:30 Uhr. Die Geldbörse mit Bankkarten und ca. 500EUR Bargeld befand sich zur Tatzeit auf dem Rücksitz des Fahrzeugs. Dieses war zeitweise unverschlossen, als die Geschädigte das Fahrzeug entlud. Täterhinweise ergaben sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

