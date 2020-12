Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu "Mann beschäftigt Polizei mehrfach" - Täter angetroffen

AhausAhaus (ots)

Gestern berichteten wir über einen Mann, dessen Verhalten im Laufe des Tages zu mehreren Polizeieinsätzen in Ahaus geführt hat. In der darauffolgenden Nacht randalierte er erneut auf der Heeker Straße. Polizeibeamten konnten den 39-Jährigen in Ahaus lebenden Mann in Gewahrsam nehmen. Er wurde schließlich nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) in ein Krankenhaus eingewiesen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4792990

